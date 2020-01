Ragazzina colpita al volto dallo scoppio di un petardo: attimi di paura in paese

Si trova in ospedale con una ferita al viso e una prognosi ancora in fase di definizione la ragazzina rimasta ferita la sera di San Silvestro a Campagnola di Brugine.

L'incidente

L'incidente si è verificato la sera del 31 dicembre nell'area esterna al patronato parrocchiale della frazione di Campagnola nel comune di Brugine. La giovane, una 14enne del posto, si trovava in compagnia di altre persone tra cui numerosi ragazzi, per feseggiare l'arrivo del nuovo anno. Nella piazzetta sono stati esplosi alcuni petardi e le schegge di uno di questi avrebbero colpito al volto la minorenne. Immediato l'allarme, con un'ambulanza del Suem arrivata sul posto che l'ha presa in cura e trasferita all'ospedale civile di Padova. La ragazzina è stata ricoverata e al momento non è stata ancora resa nota la prognosi. A Campagnola sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso, che stanno ora verificando l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità, anche se non vi sono dubbi si sia trattato di un ferimento accidentale.