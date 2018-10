Azzannato per separare i cani che si azzuffano

Mercoledì pomeriggio il suo cane si è azzuffato con due molossi e il ragazzo, cercando di dividerli, è rimasto ferito a una mano.

I protagonisti

É successo tutto all'improvviso, senza che i due proprietari facessero in tempo a evitare il peggio. Un 32enne ha portato nell'area attrezzata dei giardini dell'Arena il suo cane Hunter, un giovane pastore australiano. Il parchetto era semivuoto e ne ha approfittato per liberarlo dal guinzaglio e farlo correre libero dentro al recinto. Non si era accorto che a qualche decina di metri stavano scorrazzando anche i due american staffordshire di un 44enne, a cui il pastore è corso incontro.

L'aggressione

É stato un attimo: i cani si sono aggrediti reciprocamente e i due proprietari sono corsi a cercare di calmarli. Impossibile farli ragionare. Il 32enne, vedendo il pastore attaccato dai due molossi, si è messo in mezzo cercando di trascinarlo via ed è stato morso a una mano e un dito. I due uomini alla fine sono riusciti a dividere gli animali e calmarli, mentre l'ambulanza arrivava ai giardinetti per medicare il ferito. Da prassi è stata informata la polizia, che ora accerterà eventuali responsabilità anche se per il momento nessuno ha sporto denuncia.