Fermato dalla polizia, mostra un documento falso: arrestato un moldavo 25enne

La polizia ha notato tre uomini spospetti in via dei Colli e ha deciso di procedere al controllo, scoprendo delle irregolarità.



DOCUMENTI FALSI. L'episodio martedì mattina a Padova: uno di questi, un 25enne, N.S., alla richiesta di esibire i documenti si è mostrato titubante finendo per cederlo solo qualche minuto più tardi. Un comportamento che ha insospettito gli agenti i quali hanno subito proceduto ad un controllo più approfondito della carta d'identità. In effetti si trattava di un falso: una carta rumena, quando in realtà l'uomo era di origine moldava. E' stato quindi subito arrestato per possesso di documenti falsi.



INDIVIDUO SOSPETTO. Nella notte tra lunedì e martedì, invece, i carabinieri di Prato della Valle hanno notato un individuo sospetto in zona Stazione. Sprovvisto di documenti, ha fornito generalità false ed è stato messo in manette. Entrambi sono stati arrestati in attesa del rito direttissima.