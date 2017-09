Tenta di rubare bici all'interno dell'università: individuato e denunciato un 38enne

Pizzicato mentre tenta di rubare una bicicletta all'interno dell'università a Padova, è stato denunciato.

FERMATO



A finire nei guai un 38enne originario del Pordenonese, Z.T. L'uomo, denunciato poi per furto e possesso di materiale atto allo scasso, è stato notato da una guardia giurata mentre stava per portare via la due ruote in una corte interna dell'ateneo, in via Risorgimento. Immediata la chiamata alla polizia che ha bloccato il ladruncolo.