Fermato, nasconde coltello con lama 7 centimetri e fornisce false generalità: denunciato

E' stato fermato dai carabinieri mentre si trovava in Beato Pellegrino a Padova ed è stato trovato in possesso di un coltello.

Denuncia

L'episodio domenica mattina poco prima delle 4: un 44enne irregolare di origine tunisina, H.I., è stato bloccato con il coltello dalla lama lunga 7,5 centimetri: non ha saputo spiegare alle forze dell'ordine la presenza dell'arma e ha fornito anche false generalità. Per tutti questi motivi è scattata immediatamente la denuncia.