Ferragosto in Prato 2017: non solo fuochi d'artificio, grande partecipazione in piazza

"Una grande festa di luce, musica e colori nel nostro Prato della Valle per concludere assieme questo Ferragosto padovano. Grazie a tutti voi per aver dato vita a questa bella emozione", con queste parole il primo cittadino Sergio Giordani commenta sui social il grande spettacolo andato in scena nella storica piazza, tra le più grandi in Europa.

Le foto dei nostri lettori (in particolare grazie ad Angela Abbruzzese)



MUSICA. Non solo fuochi d'artificio. Come di consueto è stato allestito un grande palco, nel lobo di Santa Giustina, con la coinvolgente animazione dei dj e degli animatori di Radio Company, che si sono alternati con esibizioni dal vivo. Tra gli artisti Blondie Brothers, Nina Zilli, Elodie, Federica, Jam Morell e Carolina Marquez.