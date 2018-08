Notte di Ferragosto: in Prato della Valle in settantamila

L’assessore al commercio, Antonio Bressa, traccia un bilancio del Ferragosto in Prato. La serata è stata dedicata alla città di Genova e alle vittime del crollo del Ponte Morandi. È un bilancio che l’Amministrazione Comunale valuta molto positivamente, si stima la presenza di ben 70.000 spettatori.

Bressa

«In termini di presenze - spiega l’Assessore Antonio Bressa - abbiamo incrementato il già considerevole numero registrato l’anno scorso, con una straordinaria partecipazione di padovani e turisti. Riuscita anche la sperimentazione della nuove torri di diffusione sonora per il coinvolgimento di tutto il pubblico in occasione dello spettacolo piro-musicale. Sul piano dell’ordine pubblico tutto è filato liscio e infine abbiamo sensibilizzato la piazza per l’iniziativa di solidarietà nei confronti di Genova a cui abbiamo pensato di dedicare la serata. Ora è doveroso ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato per la riuscita dell’evento».

Per Genova

Ssono disponibili sul sito del Comune di Padova (www.padovanet.it) tutte le informazioni per donare a sostegno delle vittime del crollo del ponte Morandi, così come annunciato a più riprese dal palco. Ora il Comune di Padova raccoglierà i fondi e si coordinerà con la città di Genova perché le risorse siano impegnate secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale a sostegno dei familiari delle vittime o per iniziative di ricostruzione dell’area colpita dal crollo.