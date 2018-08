Tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti: tripla denuncia per un 42enne

Anche in piena estate. Nel nome del rispetto della legge e della sicurezza dei cittadini: nella mattinata di lunedì i carabinieri del comando provinciale di Padova sono stati impegnati nello svolgimento di un servizio di controllo che ha riguardato l’intera città.

Le operazioni

Il tutto con l’ausilio di un elicottero del 14esimo Nucleo Carabinieri di Belluno, che questa mattina ha sorvolato ripetutamente la città ed è stato indirizzato sulle aree maggiormente a rischio di degrado del capoluogo e delle aree urbane periferiche. Il servizio, che ha visto impegnati una ventina di militari del comando compagnia di Padova con l’ausilio di alcune squadre della compagnia di intervento operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Mestre a bordo di dieci mezzi tra i quali una Stazione Mobile, In particolare sono stati controllati diversi cittadini stranieri che stazionavano all’interno di parchi pubblici nelle adiacenze della stazione ferroviaria, per contrastare l’immigrazione clandestina, lo spaccio di stupefacenti e prevenire, nel contempo, eventuali furti nelle abitazioni provvisoriamente non abitate dai proprietari, fuori città per le ferie estive.

Le denunce

Due persone sono stata denunciate: un 20enne gambiano (irregolare sul nostro territorio) ma soprattutto un rumeno di 42 anni. Quest'ultimo, senza fissa dimora, non solo è accusato di tentato furto ai danni della concessionaria “Autogold” in via Maroncelli ma anche di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei militari del nucleo radiomobile, il tutto condito dal danneggiamento della porta di una cabina telefonica nella stessa via.

Gli altri provvedimenti

Tra gli altri provvedimenti un 39enne padovana è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 15 grammi di marijuana e gr. 6 di hashish, mentre un 25enne di Trento è stato multato poiché al semaforo del Bassanello si esibiva senza alcuna autorizzazione con dei birilli, creandopericolo alla circolazione stradale. Infine sono stati controllati complessivamente 50 veicoli, identificate 90 persone ed elevate anche contravvenzioni al codice della strada. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nel periodo di ferragosto.