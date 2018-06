Anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, La Gala: "Sempre vicini ai deboli"

In occasione del 204esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, nella sede del Comando Legione Carabinieri Veneto, caserma Codotto e Maronese, il comandante Giuseppe La Gala, accompagnato dal comandante provinciale Oreste Liporace, ha presentato le celebrazioni in programma mercoledì 6 giugno, alle ore 18, con una cerimonia militare. Per l'occasione è stata allestita anche la mostra "Carabinieri, tra immaginario e cronaca", con cimeli e oggetti della storia dell'Arma.

Il calo dei reati

Il dato positivo in Veneto è sancito da un calo del 13% per quanto riguarda i reati. Soddisfatto il comandante La Gala: "I reati predatori sono in costante decrescita, con un trend che prosegue ormai da due anni. Siamo molto contenti di dare una sicurezza non solo sostanziale, ma anche percepita concretamente dai cittadini".

I numeri

I dati regionali parlano di circa 9mila denunce e 1.200 arresti in Veneto nell'ultimo anno: al 112 sono arrivate circa 100mila richieste di tutti i tipi riguardanti la sicurezza pubblica. Nel Padovano ci sono 50 comandi in provincia a coprire 80 comuni, oltre a 5 compagnie. 4 gli uffici aperti 24 ore su 24. Il lavoro dei carabinieri si concentra in particolare sulle aree di degrado nelle zone di periferia, tra cui Limena, Pionca, l'Arcella, la stazione ferroviaria e Abano Terme. Più di 8mila le perlustrazioni. Tra i dati più interessanti, un incremento degli incidenti causati dalla guida stato di ebbrezza: 178 le patenti ritirate, 1.537 le contravvenzioni.

La tutela dei più deboli

Se i reati classici come i furti in abitazione sono in calo, purtroppo aumentano invece le truffe, ambito sul quale i carabinieri sono strenuamente impegnati nell'ultimo periodo. "Le truffe vanno a colpire soprattutto le fasce deboli, in primis gli anziani. Per questo il nostro lavoro è concentrato nella protezione dei soggetti più a rischio. Nell'ultimo anno ci sono stati i primi risultati confortanti, speriamo di riuscire a sconfiggere del tutto le organizzazioni che approfittano in modo subdolo dei più deboli", prosegue La Gala.

La vicinanza ai cittadini

Nella lotta ai raggiri si inserisce anche il metodo "porta a porta" adottato recentemente, che prevede la presenza dei militari a diretto contatto con le possibili vittime dei malintenzionati per instaurare un rapporto di fiducia diretto tra l'Arma e i cittadini, come da tradizione. Il comandante si dice entusiasta anche dell'apprezzamento ricevuto dai sindaci, che grazie alla capillare presenza dei carabinieri sul territorio garantiscono una sicurezza maggiore a tutta la popolazione.