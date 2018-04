Festa della bicicletta: grande successo, migliaia di persone da tutta la provincia

Grande successo per la prima Domenica Sostenibile, dedicata alla Festa della Bicicletta. Tante le iniziative, che hanno avuto il fulcro centrale domenica nel Prato della Valle durante la giornata con la chiusura al traffico del centro storico, all'interno della cinta delle mura del '500.

Lorenzoni

“Una giornata di chiusura al traffico nel centro storico e di apertura a tante manifestazioni di festa - commenta il vicesindaco Arturo Lorenzoni - Una giornata di incontro, con una grande partecipazione favorita dalla giornata primaverile. L'auspicio è quello di imparare a vivere la città coltivando le relazioni e apprezzando la bellezza di tanti luoghi che oggi erano accessibili e aperti alle visite, anche per la prima volta. Mi auguro che nessuno senta come un'imposizione questi momenti, ma che siano vissuti come opportunità di stare con gli altri, per apprezzare e vivere la città”.

Gallani

In Prato della Valle sono arrivate anche le biciclettate partite da diversi comuni della cintura, cui hanno partecipato anche diversi amministratori. Le domeniche sostenibili torneranno il 13 maggio con la prima domenica nei quartieri, all'Arcella: “In questa prima domenica sostenibile 2018 il centro era in festa per la bicicletta - ribadisce l'assessora all'Ambiente Chiara Gallani - Tutti hanno potuto godere delle iniziative e delle bellezze della città. Sia i padovani che gli abitanti dei comuni contermini arrivati in bici per trascorrere assieme la giornata. Ottima riuscita, pronti a replicare a maggio all'Arcella”.