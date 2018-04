Festa della Polizia: premiati i cittadini coraggiosi e il cane preso a calci (gallery)

In occasione delle celebrazioni per il 166esimo anniversario della Polizia di Stato il questore Paolo Fassari ha voluto premiare alcuni dei cittadini che si sono contraddistinti per il loro coraggio. Sul palco anche l'inviato padovano di Striscia la Notizia Moreno Morello, che con la sua simpatia ha allietato i tantissimi ospiti e le autorità presenti.

Le premiazioni

Una menzione speciale è andata a Giampietro Facchinello, l'uomo intervenuto in via Altinate in difesa dell'anziana che aveva avuto un diverbio per questioni di viabilità con uno straniero. Quel giorno il cane della donna era stato preso a calci in un raptus di follia dall'aggressore e Facchinello aveva rimediato una testata sul volto prima che gli agenti arrestassero lo straniero in fuga. Anche la cagnolina Rughetta è stata ospite d’onore, in platea con una pettorina della polizia.. Il premio “Esserci Sempre” è stato dato anche a Mohamed Belhazia, 46enne tunisino che ha salvato una donna da un'aggressione in via Venezia e ha aiutato la polizia a rintracciare l'uomo che voleva abusare di lei.