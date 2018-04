Festa della Polizia: all'Arcella le celebrazioni ufficiali, tutti gli appuntamenti in città

Martedì 10 aprile, alle ore 10.30, si terrà la cerimonia celebrativa del 166°anniversario della fondazione della Polizia di Stato. "Esserci sempre" è lo slogan scelto anche quest’anno per celebrare l’evento che ha dato spunto al Questore di Padova Paolo Fassari di scegliere come luogo della cerimonia un quartiere periferico della città particolarmente popolato e multietnico, l’Arcella, così riaffermando in modo efficace il concetto che è alla base della complessa azione dispiegata dagli uomini e dalle donne della polizia sul territorio per aumentare il grado di sicurezza dei cittadini.

L'Arcella

Quale teatro della commemorazione è stato individuato il palazzetto dello Sport, luogo di incontro tra i giovani, che meglio esprime quei principi di prossimità, di educazione alla legalità e valore allo sport, che la Questura di Padova in questi ultimi anni si è particolarmente impegnata a diffondere.

La giornata

L’evento avrà inizio alle ore 9.00 con la deposizione di una corona di alloro al monumento che ricorda i caduti della Polizia di Stato in piazzetta Palatucci, davanti alla Questura, in presenza del Questore e del Prefetto di Padova e proseguirà presso il palazzetto dello Sport Arcella, a cui presenzieranno le massime Autorità civili, militari e religiose, con ingresso aperto alla cittadinanza.

I riconoscimenti

Nel corso della cerimonia, dopo il discorso celebrativo del Questore di Padova, verranno consegnati alcuni riconoscimenti a poliziotti che si sono distinti in attività di servizio particolarmente significative. Al termine della cerimonia, dopo un momento conviviale, gli invitati potranno osservare sul piazzale antistante il palazzetto alcuni autoveicoli utilizzati dagli operatori di polizia nello svolgimento quotidiano della propria attività. Nell’ambito sempre delle iniziative connesse alla Celebrazione, a partire dalle ore 15.00 davanti al Municipio e lungo il Liston saranno allestiti gazebo con la presenza di operatori di polizia e dove verranno esposti materiali, tecnologie e strumenti in dotazione agli agenti della Questura e delle varie Specialità della Polizia di Stato