Festa della Polizia, il questore: "Uno sforzo enorme per garantire sicurezza e libertà"

“Esserci sempre” è lo slogan con cui la polizia di stato ha scelto di celebrare la sua festa, in programma martedì 10 aprile. A Padova la giornata è iniziata alle 9 con la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento che ricorda i caduti della polizia in piazzetta Palatucci, davanti alla questura, alla presenza del questore Paolo Fassari e del prefetto Renato Franceschelli. La giornata è proseguita poi all’Arcella, in piazzetta Atleti Azzurri d’Italia.

Il plauso del questore

Il questore Paolo Fassari ha esordito ringraziando i numerosi studenti presenti sugli spalti del palazzetto, esortandoli a schegliere la strada della legalità e a farsene promotori. Molto sentito poi il ringraziamento ai 1.376 appartenenti alla polizia di stato operativi nella provincia di Padova, di cui è stato elogiato lo spirito di servizio dimostrato in ogni circostanza. Proprio alle difficoltà legate che gli agenti affrontano ogni giorno è legata la scelta dell'Arcella come sede delle celebrazioni odierne: "Quest'anno festeggiamo in questo quartiere, dove la polizia di stato e non solo ha percepito un certo disagio espresso da alcuni abitanti e ha profuso, con le altre forze dell'ordine, uno sforzo notevolissimo per contrastare la delinquenza e garantire la sicurezza urbana" afferma Fassari. Il ricordo va anche a tutti gli agenti rimasti feriti durante i servizi per l'ordine pubblico "che garantiscono a chiunque - sottolinea il questore - la libertà di manifestare rispettando la legge".

I numeri in provincia

Tra l'1 aprile 2017 e il 31 marzo 2018 nella provincia di Padova sono stati effettuati 600 arresti e 1.850 denunce, con l'identificazione di 84mila persone e il sequestro di oltre 220 chili di sostanze stupefacenti, a partire dai cannabinoidi. 1.553 gli stranieri controllati nell'ambito della prevenzione per il terrorismo internazionale dalla Digos, che ne tiene sotto monitoraggio 107. La Divisione polizia anticrimine ha invece effettuato 1.615 controlli antimafia, con 19 sorveglianze speciali in corso, 189 denunciati e 7 arrestati. La polizia stradale ha ritirato 877 patenti, di cui 581 per guida in stato di ebbrezza, in seguito alla verifica di 22.330 veicoli, rilevando oltre 20mila infrazioni. 577 gli incidenti stradali, di cui 11 con almeno una vittima.

Droga, controllo dei veicoli e permessi di soggiorno

L'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con i suoi 5.976 uomini ha ricevuto nell'ultimo anno quasi 70mila chiamate e raccolto 4.818 denunce, che hanno portato a 165 arresti e 872 deferimenti, oltre all'identificazione di 36mila persone e al controllo di 86mila veicoli. La squadra mobile ha arrestato 401 persone, soprattutto nell'ambito delle operazioni antidroga che hanno portato al sequestro di 193 chili di stupefacenti, di cui 64 di hashish e 61 di eroina, seguiti da marijuana, droghe sintetiche e cocaina. Il Reparto prevenzione crimine ha controllato 96.214 veicoli, di cui quasi 92mila con il Sistema Mercurio, sequestrandone 60 e ritirando 55 patenti a vario titolo. Stretto anche il controllo sugli esercizi pubblici: ben 394 quelli sottoposti a verifica. La Divisione amministrativa e sociale ha sospeso 9 licenze commerciali e rilasciato in un anno quasi 27mila passaporti, mentre l'Ufficio immigrazione ha emesso 16.676 permessi di soggiorno, emanato 24 espulsioni e accompagnato alla frontiera 18 stranieri. L'ufficio di gabinetto ha emesso 1.958 ordinanze, in particolare per eventi politici e servizi di prevenzione.

L'ospite speciale

Sul palco è salito anche un ospite a sorpresa, il padovano e inviato televisivo Moreno Morello, a rendere omaggio alle forze di polizia. A mezzogiorno è stato allestito un momento conviviale, con il catering a cura dei ragazzi dell'Enaip di Padova.

