LIVE La giornata del Santo: il 13 giugno dei padovani, rischio pioggia sulla processione

Basilica gremita da stamattina fin dalle 6 con tutti i posti a sedere occupati. Come sempre un grande abbraccio dai padovani e dai pellegrini di tutto il mondo giunti oggi sino a qui.

Il rischio maltempo

Grande folla è attesa per la Santa Messa Solenne delle ore 17.00 presieduta da padre Giovanni Voltan, Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali cui seguirà, tempo atmosferico permettendo, la Processione con le Reliquie del Santo che precedono la Statua del Santo uscita dalla Basilica in coda alla Processione.

La giornata

Mercoledì già dalle ore 5.30 i pellegrini erano in attesa di entrare in Basilica. Dalla metà della mattinata si sono iniziate a formare code sul sagrato per accedere al Santuario dalla Porta Nord ed arrivare, secondo il percorso designato, alla Tomba del Santo, sorvegliata di volontari e alla Cappella delle Reliquie. Qui, alle ore 15 erano già oltre 3.800 i passaggi segnati dal contapersone.

A pieno regime la macchina organizzativa messa in campo dai frati: una ventina di frati nella Penitenzieria, per ascoltare e assolvere i pellegrini dalle 5.45 di stamani, sino alle 19.30. Una quindicina le guardie della Basilica in servizio suddivise in vari turni dalle 5.30 sino alle 22.30 di oggi; circa un centinaio di volontari tra Arciconfraternita di sant’Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant’Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce Verde; Gioventù francescana; Milizia dell’Immacolata; Protezione Civile; Rangers; Associazione Domus Familiae padre Daniele; Scout e volontari vari.