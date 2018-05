Niente vetro e controlli sull'alcol: operazione sicurezza per la festa del Calcio Padova

Pugno di ferro da parte dell'amministrazione comunale per la sicurezza pubblica durante la festa di promozione del Calcio Padova. Proibito portare in piazza bottiglie di vetro e lattine, gli alcolici si potranno consumare solo nei bar. Per verificare il rispetto delle norme le forze dell'ordine in servizio controlleranno borse e zaini.

Massima attenzione

Come già accaduto per le principali manifestazioni che si svolgono all'aperto in centro storico, dal Capodanno al dj set di Giorgio Moroder, la parola d'ordine su cui palazzo Moroni non intende transigere è: sicurezza. A fronte della tragedia del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, dove più di 1.500 persone restarono ferite e una donna perse la vita dopo giorni di agonia, l'attenzione durante gli eventi pubblici è massima.

Un investimento per la sicurezza di tutti

Alla manifestazione sono previste circa 1.500 persone e saranno presenti polizia, carabinieri e polizia locale. "Non si tratta di un'ordinanza anti alcol, nè di una misura per impedire ai tifosi di celebrare il successo della squadra - affermano il comandante della polizia locale Lorenzo Fontolan e l'assessore Antonio Bressa - ma di una misura necessaria per evitare che i rifiuti di vetro e metallo poi lasciati a terra possano diventare pericolosi". La volontà è quella di scongiurare ogni possibile rischio per chi vuole godersi la festa che andrà in scena domenica sera in piazza dei Frutti.

I divieti e le zone interessate

Dalle 18 di domenica all'1 di lunedì in tutta l'area della manifestazione è vietato consumare e trasportare qualsiasi tipo di bevanda contenuta in bottiglie di vetro e lattine. Gli alcolici potranno essere acquistati e consumati solo all'interno dei locali e saranno serviti solo in bicchieri di plastica o carta. Le zone interessate dall'ordinanza sono piazza dei Frutti e le vie adiacenti: via Oberdan, via Breda, via Marsilio da Padova, via Boccalerie, via Pietro d'Abano, via San Clemente, via Fiume e Volto della Corda. Per chi non rispettasse i divieti sono previste multe fino a 300 euro.