Contin: "Ogni giorno puliamo lo sporco che lascia chi festeggia la laurea: sono dei maleducati"

Le feste di laurea di ingegneria e matematica ormai è usanza consumarle in Viale Colombo, il lungo argine del Portello dove si svolgono i Navigli e in particolare l'Oktoberfest.

Contin e i laureati

Il gestore dell’area, Chicco Contin, ce l’ha in concessione per cinque anni quest'area. Fa notare che anche oggi, martedì 25 settembre, si è trovato una situazione davvero limite. "Buttano uova, farina e lasciano l’area sporca. L’area è in gestione a noi per cinque anni, quindi devo ripulire io. Cosa che facciamo tutti i giorni, ma è bene sapere com’è la situazione. Poi sono anche poco furbi perchè rimangono appesi i papiri di laurea con tanto di nome..."

La stoccata

Poi una battuta, nello stile di Contin: “Che poi, mi domando, ma non è che questi si laureano in sporcizia e ignoranza invece che in matematica?”.