Appe: Festival delle Piazze, grande successo e soddisfazione per baristi e residenti

Un coro di consensi ha consacrato la prima edizione del “Festival delle Piazze” la manifestazione culturale e musicale di qualità. Tutti contenti dunque, a partire dall’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) che ha organizzato l’evento di sabato 15 settembre per riportare centralità alle piazze di Padova “scippate” da troppi eventi esterni (come Navigli, Staffe, Parco della musica, Pride Village, Sherwood Festival, River Festival, Oktoberfest, ecc.).

Il successo

Flici anche baristi e ristoratori di piazza dei Signori che hanno contribuito finanziariamente, con i residenti che hanno apprezzato le sonorità che non hanno arrecato disturbo, con il pubblico che si è divertito e per finire con l’amministrazione comunale che ha patrocinato lo spettacolo la cui regia era affidata al “Full Moon Quartet”. L’appuntamento è per l’anno prossimo in altre piazze del centro storico e non solo.