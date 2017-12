Macellaio sparò al ladro: in 200 sfilano dalla stazione al tribunale per solidarietà

Quasi 200 indipendentisti veneti lunedì sera hanno manifestato dal piazzale della stazione fino al tribunale per sostenere la famiglia di Walter Onichini. Il macellaio che vive a Legnaro, è stato accusato di tentato omicidio dopo aver sparato a un malvivente che era entrato in casa sua nel luglio del 2013 per rubare.

L’UDIENZA

La prossima settimana l’uomo andrà a processo: è infatti prevista l’udienza, col pm che ha già chiesto la condanna a 5 anni e 2 mesi e un risarcimento per il ladro di 324mila euro. Alla fiaccolata, nonostante il maltempo, hanno aderito circa 200 persone giunti sino al tribunale, militarizzato per l’occasione con un grande dispiegamento di forze dell’ordine. Tra chi ha manifestato anche Graziano Stacchio, benzinaio coinvolto in una simile vicenda, dopo aver sparato a un altro malvivente nella sua pompa di benzina e alcuni membri del sindacato di polizia Coisp.