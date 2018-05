Lavori in corso ad Agna: arriva la fibra ottica, ecco come funzionerà questo nuovo servizio

“La banda ultra larga nel Comune di Agna è sempre più una realtà - commenta il sindaco Gianluca Piva – e presto saremo pronti, visto che in queste settimane sono iniziati i lavori lungo la rete dell'illuminazione pubblica esistente per la realizzazione delle infrastrutture funzionali al passaggio della fibra. Il progetto permetterà di usufruire della connessione Internet FTTH “fiber to the home” ossia fibra fino a casa, con una potenza fino a 1000 megabit per secondo. Il piano prevede la collaborazione tra l’amministrazione Comunale e la Net Global srl, società di Due Carrare".

Dove funzionerà



Il primo cittadino continua: "A brevissimo sarà possibile per i nostri cittadini usufruire della fibra su gran parte del territorio comunale. Grazie alla convenzione sottoscritta con la Net Global, il Comune e altri edifici pubblici, scuole, biblioteca ecc, saranno collegati alla fibra ottica gratuitamente, ma non solo, anche le telecamere per la Videosorveglianza saranno collegate alla stessa rete in fibra eliminando i fastidiosi problemi di interferenze radio che più di una volta ne hanno limitato la funzionalità. Un risultato importante per un Comune di ridotte dimensioni come il nostro, ma inserito in un contesto globale dove la connessione ad internet e alle nuove tecnologie è fondamentale sia dal punto di vista professionale e lavorativo sia dal punto di vista sociale.”