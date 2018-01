Fibra ottica: entro primavera tutto il comune dell'Alta coperto dalla nuova tecnologia

Entro la primavera tutto il territorio comunale di San Martino di Lupari sarà coperto dalla fibra ottica. È questo il risultato dell’accordo stipulato tra Comune e Tim S.p.a. e approvato giovedì giunta comunale che, in pochi mesi, prevede di portare questa preziosa tecnologia in tutti i ventinove armadi telefonici presenti sul territorio cittadino.

IL SINDACO

"Si tratta di un investimento di quasi un milione di euro in infrastrutture - sono le parole del sindaco, Gerry Boratto, che consentirà a famiglie e imprese del nostro comune contare su un secondo operatore su Fibra , dopo la Len Fiber, già presente da qualche tempo sul nostro territorio. Un’opportunità in più, data ai nostri cittadini di scegliere tra costi competivi e contare su un risparmio certo”. Cento mega bite sarà quanto verrà garatito, per la prima volta, su tutto il territorio comunale grazie ad una delibera di giunta che autorizza fin da subito Tim a realizzare tutti i lavori e gli scavi necessari. "Anche questa volta in giunta – conclude Boratto – non abbiamo voluto perdere tempo: abbiamo sottoscritto l’accordo e al tempo stessi fornito alla nostra controparte tutti i mezzi per iniziare subito a lavorare. Tre, al massimo quattro mesi e potremmo dire che la fibra è di casa a San Martino di Lupari".