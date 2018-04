La scuola 4.0 sbarca a Selvazzano Dentro: fibra ottica in tutti i plessi del territorio

Ora si naviga che è un piacere. La scuola 4.0 sbarca a Selvazzano Dentro: il comune ha difatti proceduto alla fornitura e alla posa di nuove linee di collegamento internet in fibra in molti immobili comunali. In maniera prioritaria nei tre plessi scolastici dove si effettueranno le prove Invalsi: la scuola media statale “Tomaso Albinoni” a Tencarola, la scuola media statale “Tomaso Albinoni” a Caselle e la scuola media “M. Cesarotti” a Selvazzano Dentro.

Gli immobili interessati

Oltre alle tre scuole sopraccitate, il cablaggio è stato eseguito anche alle scuola elementari "Bertolin", "Vivaldi", "Giuliani" e "B. Marcello" nonché al municipio di Selvazzano Dentro e alla sede della Protezione Civile, in via Galileo Galilei. "Con questo investimento – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – le scuole di Selvazzano diventano a tutti gli effetti scuole 4.0. L'accesso a collegamenti internet veloci permette di migliorare le attività e creare nuove opportunità per i nostri ragazzi e per il personale scolastico. L'Amministrazione Comunale ha deliberato e realizzato l'intervento in tempi record".

"Collegamento a Internet in ogni aula"

"Abbiamo voluto questo intervento su istanza dei Dirigenti Scolastici – aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanna Rossi – per migliorare le nostre scuole visto che insegnanti ed alunni usano quotidianamente lim, computer e quanto la tecnologia offre. Tra qualche giorno inoltre gli studenti dei tre plessi secondari di primo grado affronteranno l'importante prova ministeriale dei test Invalsi e per questo necessitano di collegamenti veloci al passo con i tempi". "A Selvazzano tutti i plessi scolastici sono stati cablati, ovvero in ogni aula vi è il collegamento internet dedicato e questo rende le nostre scuole eccellenti, con la presenza alla scuola Marcello di una classe 2.0. Ora con la fibra ottica e i collegamenti ultraveloci le scuole di Selvazzano diventano una eccellenza assoluta nel panorama provinciale, 4.0 a tutti gli effetti” – conclude l’Assessore al Patrimonio Boris Sartori.