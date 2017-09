Fiera, quale futuro? Incotro a palazzo Moroni per individuare le strategie triennali

Incontro a Palazzo Moroni venerdì mattina sulla Fiera di Padova. Attorno al tavolo si sono seduti il sindaco Sergio Giordani, il presidente della provincia Enoch Soranzo, la Camera di Commercio, PadovaFiere e i francesi di Oliver Ginon che per i prossimi tre anni dovranno rilanciare il polo di via Niccolò Tommaseo.

PIANO STRATEGICO.

“Abbiamo chiarito che i tre soci pubblici sono allineati sulle strategie- spiega Sergio Giordani- vogliamo collaborale coi francesi, facendo in modo che PadovaFiere sia una grande società. Forse in passato ci sono state delle incomprensioni, ma adesso tiriamo una linea e voltiamo pagina. Abbiamo presentato un piano strategico che vi racconteremo prossimamente. Tra una ventina di giorni torneranno i loro tecnici per fare il punto della situazione. PadovaFiera è una cosa molto importante, non abbiamo intenzione di recedere sul nulla, ci interessa svilupparla e non quanto è accaduto in passato. PadovaFiera deve diventare una cosa grande. Il piano prevede di fare degli sforzi comuni per far andare bene la fiera”.

CAMERA DI COMMERCIO.

“La gestione della fiera è in mano Geo- spiega Fernando Zilio presidente della Camera di Commercio- oggi ci siamo incontrati coi francesi, proprietario di Fiera Spa, stiamo ragionando su un rapporto nuovo con i conduttori che hanno il patrimonio fieristico. Noi non vogliamo che la Fiera di Padova si perda, è un patrimonio della città e della regione. Vogliamo trovare la quadratura del cerchio, dobbiamo recuperare un equilibrio tra pubblico e privato, dimenticando il passato per ripartire con una nuova filosofia”.