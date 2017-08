Coppia cinese in vacanza sale sul treno e dimentica i figli minorenni sul binario

La ressa per prendere il treno in partenza è stato il motivo dello spiacevole episodio successo venerdì pomeriggio di ad una famiglia di cinesi in vacanza in Italia e residenti in Spagna. Alle ore 13.53 il treno Freccia Argento è partito diretto a Roma dal binario 1 della stazione di Padova. Gli agenti Polfer, che in quel momento vigilavano la partenza, hanno notato che sul marciapiede rimanevano un bambino e una bambina che si tenevano per mano e che guardavano il treno partire. Nessun adulto era presente con loro e dopo la partenza del treno il marciapiede si presentava deserto.

AGENTE ADELE. Ad avvicinare i due bambini, un maschio ed una femmina, è stata l’agente di polizia Adele, che li ha salutati con un sorriso e poi ha chiesto loro dove fossero la mamma e il papà. I due bimbi però non hanno riposto e sono rimasti fermi nella loro posizione a fissare il binario vuoto. L’agente Polfer ha quindi teso loro la mano per farli allontanare dalla linea gialla, ma anche in questo caso i due bimbi si mostravano diffidenti.

UFFICI POLFER. Al fine di agevolare la comunicazione con loro l'agente ha fermato un passante, origini cinesi, all’esterno della stazione chiedendo di poter interloquire con i due minori. Con l’aiuto di quest’ultimo si è appreso che i genitori erano sul treno appena partiti. I due bimbi sono stati quindi convinti a venire nell’ufficio di Polizia dove la mamma e il papà presto sarebbero venuti a prenderli. Qui si sono sintonizzati sul loro canale preferito dei cartoni animati e gli è stato offerto uno snack ed una bibita di loro gusto.

FIGLI RECUPERATI. Contattato il capotreno del Frecciargento appena partito gli agenti della Polfer hanno scoperto che la coppia stava cercando di dirgli qualcosa ma non capendo la lingua, la comunicazione era impossibile. Nonostante le difficoltà i genitori sono stati avvisati che i loro figli erano in buone mani e alle 17.25 i genitori si sono presentati negli uffici della Polfer dove hanno riabbracciato i due bambini.