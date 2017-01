L'amante del prete: "Mi ha detto che ha un figlio". Incontri hot col parroco di Carbonara di Rovolon, "padre spirituale" di Belen

Le avrebbe chiesto di fare un figlio assieme, rivelandole di essere già diventato padre, da una precedente relazione, di un bimbo che, all'epoca della proposta alla nuova amante, aveva già 4 anni. Sono le ultime choccanti indiscrezioni che emergono - come riportano i quotidiani locali - dalla denuncia presentata il 6 dicembre scorso dalla 49enne che ha portato all'apertura di un'inchiesta della magistratura, con l'accusa di violenza privata e favoreggiamento della prostituzione, nei confronti dell'ormai ex parroco di San Lazzaro. Informazioni tutte da verificare e che per gli inquirenti non hanno rilievo sul fronte penale, ma che potrebbero rivelarsi comunque utili alle indagini, nel caso la madre del presunto figlio potesse fornire ulteriori dettagli.

L'ALTRO PRETE. È ormai un segreto di pulcinella anche l'identità dell'altro parroco coinvolto negli incontri sessuali organizzati sempre dal prete di San Lazzaro con la sua amante e nei quali quest'ultimo sarebbe rimasto in disparte, forse a filmare, come spettatore. Venerdì, in Procura, si era tenuto l'interrogatorio del secondo sacerdote, alla guida di una parrocchia sui colli Euganei, che era stato chiamato in causa - assieme ad altri uomini di chiesa - dall'accusatrice ex amante del prete di San Lazzaro, in quanto partecipante agli incontri sessuali organizzati da quest'ultimo e a cui la donna si era detta agli inquirenti costretta a prendervi parte per paura di essere altrimenti picchiata. Botte che comunque non le sarebbero state risparmiate dal religioso, stando sempre al racconto della 49enne e ai referti del pronto soccorso, allegati alla denuncia, per le cure mediche a cui si era sottoposta a seguito di alcuni episodi di violenza. Il prete dei Colli altri non sarebbe che il parroco di Carbonara di Rovolon, già salito agli onori delle cronache come "padre spirituale" di Belen Rodriguez ai tempi del fidanzamento con l'ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, che la showgirl avrebbe voluto ad ogni costo celebrasse le sue nozze, proposta rifiutata dal sacerdote nostrano per il troppo clamore mediatico.

SPESE PAZZE E SESSO ESTREMO. Al vaglio degli inquirenti, ancora le "spese pazze" del parroco di periferia, che con il suo stipendio medio difficilmente avrebbe potuto permettersi certi viaggi, cene e piccoli "lussi". Sotto la lente d'ingrandimento quindi i fine settimana in Croazia, a Novi Grad e Lovran, nonché le stanze in affitto in un agriturismo vicino al casello dell’autostrada di Grisignano (Vicenza), meta nota per gli scambi di coppia. Sesso estremo, quello raccontato dall'ex amante che, in un'occasione, ha riferito nella sua denuncia depositata ai carabinieri di Padova, si sarebbe opposta di fronte alla proposta del parroco di accoppiarsi con un cavallo in una stalla a Pavia.