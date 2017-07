Finale Oscar Green in Veneto, in gara presenti anche tredici giovani padovani

Tredici giovani agricoltori padovani, di cui 7 ragazze under 35, tutti con una idea vincente da mettere in campo. Sono loro i concorrenti della finale vinta dell’Oscar Green, il premio di Coldiretti che riconosce la creatività imprenditoriale degli imprenditori che si affacciano al settore primario con soluzioni innovative e che portano nuova linfa al settore. A rappresentare la provincia di Padova alla finale regionale del premio con cui ormai da più di un decennio Coldiretti valorizza le nuove generazioni di imprenditori agricoli sono giovani impegnati un po’ in tutti i settori. Saranno accompagnati dal presidente di Coldiretti Padova Federico Miotto e dal direttore Giovanni Roncalli.

CHI SONO: Lara Ciniltani di Cervarese Santa Croce si occupa della trasformazione energetica dell’azienda agricola di famiglia seguendo un moderno impianto fotovoltaico e a biomasse legnose. Energie rinnovabili anche nel garden di Giulia Zocca a Saccolongo, dove anche l’acqua piovana viene riutilizzata. Chiara Trevisan si occupa della didattica alla fattoria “La Primizia” accogliendo e seguendo scolaresche e gruppi con bambini. Alberto Zambon di Vighizzolo d’Este dall’idea della riscoperta di un grano antico, il timilia, ha dato vita alla prima rete d’impresa “Intreccio” per la creazione di farina per pasta, pane, pizza e molto altro. Emanuele Calaon dell’agriturismo “Bacco e Arianna” di Vo ha ideato insieme ad altri giovani colleghi il progetto letterario “Innestastorie”. Luigi Girotto di Anguillara ha creato con la sorella una nuova linea di creme per la cura del corpo con i fiori coltivati in azienda. Antonella Ambrosi di Vo dipinge a mano le bottiglie del vino che produce in azienda, trasformandole in opere d’arte uniche. Andrea Barbetta ha fondato insieme a due coetanei la start-up “Melo-vita” che sfrutta le proprietà del melograno. Silvia Callegaro nel frantoio Evo del Borgo ad Arquà lavora a nuove linee d’olio extravergine d’oliva mentre Alessandro De Marchi alleva a Urbana polli “latte e miele”. Matteo Rango di Pernumia si dedica alla coltivazione dell’asparago bianco e verde. A Vescovana Sara Migliorini si prende cura nell’azienda Rio di un orto biologico e un bellissimo roseto, inoltre ospita le attività della Scuola di Musica Suzuki. Infine Francesca Mazzonetto vive nel parco faunistico Valcorba di Pozzonovo a contatto con decine di animali esotici di cui si occupa con passione.

INFORMAZIONI. La giuria di Coldiretti Veneto è al lavoro per la proclamazione che avverrà lunedì 24 luglio alle ore 17.30 in villa della Torre Allegrini a Fumane (VR). Suddivisi in categorie i concorrenti devono superare la prova di valutazione per fantasia, sostenibilità ambientale, tradizione e internazionalizzazione dell’azienda, relazione con il consumatore e rapporti di filiera. L’evento tra i più attesi dagli addetti ai lavori sarà introdotto da un confronto tra imprenditori “arrivati” come Caterina Sofia Mastella Allegrini e Silvia Allegrini dell’omonima cantina, il presidente del Consorzio Pinot Grigio Doc delle Venezie Albino Armani, l’olivicoltore e leader di FederDop Olio Daniele Salvagno e Luigi Forte co-titolare dell’omonima azienda. Dopo i saluti del Delegato regionale di Giovani Impresa Alex Vantini interverranno Martino Cerantola e Pietro Piccioni rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Veneto. Conclusioni affidate al direttore generale della Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli.

