Guardia di finanza, alla compagnia di Este arriva il tenente Andrea Zuppetti

Sarà il 28enne tenente Andrea Zuppetti, già in forze alla compagnia di Lecce, il nuovo comandante della compagnia della Guardia di finanza di Este.

L'avvicendamento

Laureato a Roma Tor Vergata e Cassino, arruolato nel 2011, Zuppetti raccoglie il testimone dal capitano Chiara Mezzone, assegnata al Nucleo di polizia economico finanziaria di Parma. Grande l'apprezzamento rivoltole dal comandante provinciale, colonnello Fabio Dametto, che ne ha esaltato l'impegno in particolare nella lotta alle frodi fiscali. Tra le maggiori operazioni condotte dal capitano Mezzone si ricordano "Se telefonando" con tre arresti e lo smantellamento di un giro di fatture false per 23,5 milioni, e "Black mall" che con sequestri per 6 milioni si è occupata di fallimenti e autoriciclaggio. Dametto, nel corso della cerimonia di passaggio delle consegne svoltasi giovedì ha presentato gli auguri ufficiali al neo comandante Zuppetti.