Mascherine in vendita con rincari del 2.400%. Denunciati i titolari di due parafarmacie

Esponevano in vendita migliaia di mascherine con prezzi aumentati dal 490% al 2.400%. É quanto scoperto dalle Fiamme gialle padovane all'interno di due parafarmacie della città, i cui titolari sono stati denunciati.

Prezzi alle stelle

Le operazioni che hanno permesso di portare a galla gli illeciti rientrano nell'ampio ventaglio di iniziative messe in campo dalla finanza per il controllo del territorio durante l'emergenza sanitaria. Vigilando proprio sulla commercializzazione di prodotti con prezzi fortemente aumentati senza alcuna giustificazione, a Padova sono state individuate due parafarmacie. In una di queste venivano vendute mascherine sia chirurgiche che Ffp2 importate dalla Cina: sono stati sequestrati circa 2mila pezzi posti in vendita a prezzi da 3 a 10 euro a fronte di una cifra d'acquisto compresa fra 10 e 80 centesimi. Situazione analoga nell'altro negozio dove i pezzi erano 2.700 venduti a 5 euro l'uno sebbene acquistate a 1 euro. Vista la speculazione, entrambi i titolari sono stati denunciati alla procura. Se verranno condannati rischiano anche l’interdizione dall’esercizio delle attività commerciali. Le mascherine sequestrate sono state segnalate alla Protezione civile per l’adozione del provvedimento di requisizione.

Controlli in elicottero

L'attività della guardia di finanza prosegue anche con verifiche sull'idoneità e salubrità dei prodotti sanitari messi in commercio, oltre a supportare la prefettura rispetto alle migliaia di richieste di deroga per riprendere l’attività economica

presentate dagli imprenditori negli ultimi giorni. Tutte le richieste infatti dopo un primo vaglio da parte della prefettura stessa, vengono inviate alle Fiamme gialle per riscontrare la veridicità delle dichiarazioni. Durante i giorni della Pasqua i controlli sul territorio verranno implementati anche con l'uso dell'elicottero della sezione aerea di Venezia.