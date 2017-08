Impianti sportivi da migliorare, la Regione Veneto sborsa 630mila euro per i Comuni

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sport, ha approvato il primo programma di riparto, per l'anno 2017, dei finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro