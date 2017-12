Arrivano i finanziamenti da Roma: 56 milioni per la linea del tram stazione-Voltabarozzo

"Avevamo promesso tre regali ai padovani: il nuovo Ospedale, che è arrivato, e il secondo è la nuova linea del tram che dopo la telefonata di venerdì sera con il senatore Santini posso annunciare che verrà realizzato grazie al finanziamento di 56 milioni di euro che arriveranno da Roma". A dare l'annuncio è il sindaco di Padova Sergio Giordani. La linea toccherà il nuovo Ospedale e collegherà la stazione a Voltabarozzo.

SIR3.

Il sindaco Sergio Giordani e il suo vice Arturo Lorenzoni a settembre avevano presentato la domanda al ministero dei Trasporti per ottenere un finanziamento di 60 milioni di euro per l’avvio dei lavori di uno dei tre lotti del sistema Sir3 che si articola su tre linee tranviarie lungo le direttrici nord/sud, est/ovest e centro/sudest della città.

INVESTIMENTI.

"Si tratta di un decreto ministeriale firmato dal ministro Del Rio - spiega il senatore dem Giorgio Santini - questo è un merito indiscusso del governo degli ultimi 5 anni che ha stato costituito con la legge di bilancio 2016 un sostanzioso fondo investimenti, infrastrutture in particolare, che ha previsto 1,9 miliardi di euro che è diventato poi 1,1 miliardi per quest'anno poi 3 miliardi nel 2018 e via via 3 miliardi all'anno fino al 2022. Questo provvedimento ha bisogno poi di un atto di governo per entrare in attuazione che è stato approvato nel luglio 2017 e ha stabilito la ripartizioni e le priorità. Tra le grandi città si è inserita Padova. La firma sul decreto c'è pertanto per cui nulla pregiudicherà quanto detto". Ipoteticamente,, il tram si potrà vedere in azione prima della fine dell'attuale legislatura comunale.