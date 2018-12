Università: Alberto Stefani, deputato della Lega: «Ok allo sblocco fondi per Padova»

«Finalmente le Università virtuose, come quella di Padova, potranno sbloccare i fondi per assumere personale e migliorare così l'offerta didattica a favore degli studenti. Grazie alla fondamentale sensibilità dimostrata dal ministro all'Istruzione, Marco Bussetti, il nostro emendamento inserito nella Manovra, ora approvata in via definitiva, consente agli atenei più meritevoli di poter proseguire in quel percorso di crescita fino ad oggi bloccato da dannose norme burocratiche». Così il deputato patavino della Lega Alberto Stefani.

«Padova potrà svincolarsi»

«Non si tratta di elargizioni statali né di contributi fini a sé stessi - sottolinea l'esponente leghista -. Se da un lato è stato previsto il blocco delle assunzioni nelle Università fino al primo dicembre 2019, dall'altro però non sono comprese quelle straordinarie. Ora anche Padova potrà svincolarsi dai paletti che oggi ne bloccano la crescita. Dopo anni di attesa, sarà dunque possibile superare una volta per tutte un'incongruenza tutta italiana. Le Università virtuose devono essere messe nelle condizioni di poter crescere e garantire un'offerta didattica sempre migliore».