Si blocca il meccanismo di apertura dei finestroni del Giardino d'inverno: l'intervento

Risolto il problema che impediva l'apertura delle finestre del Giardino d'Inverno che racchiude l'area tra le case Ater di piazza Caduti della Resistenza.



SCARSA MANUTENZIONE. Il Comune denuncia: "Anni di scarsa o mancata manutenzione avevano bloccato i meccanismi di apertura e l'effetto, con i picchi di caldo dei giorni scorsi, era quello di aver trasformato il complesso in una serra tropicale. E la struttura è in effetti una grande serra che grazie ad una elegante copertura in capriate di legno e vetro chiude lo spazio ad “U” tra le case Ater. L'obiettivo era quello di far affacciare finestre e terrazze degli appartamenti su un vero e proprio giardino dove poter trovare refrigerio d'estate e protezione dalla pioggia e del freddo d'inverno. Così i finestroni della copertura trasparente dovevano rimanere chiusi d'inverno e con la pioggia, ma assolutamente aperti d'estate, per permettere il ricambio dell'aria".

INTERVENTO. "Il nostro è stato un intervento immediato dopo che i residenti ci hanno illustrato la situazione- spiega l'assessore Andrea Micalizzi- abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici e la situazione era oggettivamente insostenibile. In due giorni abbiamo trovato il modo di aprire le finestre e assicurare il ricircolo dell'aria, ma per un intervento strutturale e definitivo serve il contributo dell'ATER con la quale affronteremo il tema dopo Ferragosto. Intanto una prima risposta alle necessità dei residenti la abbiamo data. Anche in questo caso fondamentale è stato ascoltare i residenti e recarsi sul posto di persona per capire bene quali erano i termini del problema".