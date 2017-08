Finto carabiniere ordina alimenti ad un ambulante e poi sparisce nel nulla

Si spaccia per carabiniere in borghese, esibendo un finto distintivo dell'Arma e millantando di essere impegnato in un servizio antidroga, si fa consegnare alcuni prodotti alimentari da un ambulante e poi non li paga, sparendo nel nulla. Ad essere raggirato, alcune settimane fa a Padova durante una fiera, è stato un uomo di Vedelago.

LA TRUFFA.

L'uomo, non ricevendo più il denaro pattuito (il telefono dell'acquirente suonava inoltre a vuoto), si è rivolto ai carabinieri che hanno identificato e denunciato l'autore del raggiro. Si tratta di un 44enne padovano, con precedenti specifici. I militari, perquisendo l'abitazione del falso "collega", hanno trovato il finto tesserino da carabiniere usato per truffare l'ambulante. Il 44enne è stato denunciato per furto aggravato.

(Da Treviso Today)