Flash mob da Zara: denunciati due esponenti del Pedro e avviso orale del questore

Un flash mob per protestare contro i marchi che producono nei paesi asiatici. A metterlo in scena gli esponenti del Pedro venerdì pomeriggio. Improvvisamente un gruppetto di manifestanti è entrato all'interno del negozio Zara di Piazzetta Pedrocchi, insegnando la singolare protesta nel reparto uomo.

Il flash mob e le denunce

I "Pedrini" si sono distesi per terra scandendo slogan con il megafono. L'azione è durata pochi minuti, non c'è stato alcun episodio di violenza e dopo poco il manipolo se n'è andato. La Digos per questo episodio ha denunciato due giovani: si tratta di esponenti meno in vista, le cosiddette "nuove leve", che non avevano mai avuto problemi con la giustizia. Entrambi sono stati indagati per violenza privata. Il questore Paolo Fassari gli ha anche comminato un avviso orale.