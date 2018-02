Flashmob al Caffè Pedrocchi in favore delle ragazze di Oncoematologia Pediatrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un flashmob di musica e solidarietà ha accompagnato i padovani che hanno trascorso la loro domenica pomeriggio sul Liston. Davanti al Caffè Pedrocchi, sparpagliati tra la folla, cento coristi del MovieChorus hanno intonato le note de “Il Cerchio della Vita”, la celebre canzone di Ivana Spagna, colonna sonora del cartone “Il Re Leone”.

La campagna per il reparto di Oncoematologia

Cinque minuti di show, ripetuti tre volte durante il pomeriggio, per poi dissolversi tra i pedoni che affollavano le vie del centro storico. Il flashmob è l’avvio della campagna di sensibilizzazione di Team for Children onlus a favore degli adolescenti ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova. Una campagna che toccherà il suo apice domenica 4 marzo al Gran Teatro Geox in occasione dell’evento “Life and Fashion show”, una sfilata di solidarietà e beneficenza che avrà come modelle per un giorno proprio le ragazze del reparto, in passerella con le creazioni della stilista Rosy Garbo.

Un evento dedicato alle giovani pazienti

Protagonista della campagna, che coinvolgerà tutta la città nelle prossime due settimane, è Marta Viola, fotografa e autrice del libro “Sangue Bianco”, una raccolta di duecento fotografie con cui l’autrice ha voluto raccontare il suo anno di convivenza con la leucemia: dai ricoveri alla perdita dei capelli, dal trapianto alla guarigione. “In Oncoematologia a Padova sono ricoverati molti pazienti adolescenti, che oltre a dover combattere contro la malattia, stanno attraversando un’età delicata della loro vita - afferma la presidente di Team for Children Chiara Girello Azzena -. Ecco perché abbiamo pensato a una sfilata di moda per le ragazze, così come l’anno scorso abbiamo dato vita ad una squadra di calcio per i ragazzi".

La Teen Zone in reparto

"Sempre per i nostri adolescenti, stiamo realizzando la Teen Zone, - prosegue Chiara Girello Azzena - un’area del reparto totalmente dedicata a loro, in cui potranno svolgere le loro attività di di studio, svago e relax nel corso della degenza. La struttura sta per essere ultimata, ora la dobbiamo arredare con tutto il necessario per renderla bella e confortevole. Per questo chiediamo un aiuto ai padovani, invitandoli sostenerci al Teatro Geox domenica 4 marzo: sarà davvero una giornata indimenticabile”.