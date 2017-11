Pizza delle Erbe, Flash mob contro la violenza sulle donne di "Se non ora quando"

Sabato pomeriggio, alle ore 15.30, in piazza delle Erbe a Padova, Flash mob organizzato dal comitato "Se non ora quando" contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è celebrato nella nostra Provincia con diverse iniziative di sensibilizzazione. Segno questo che il tema della violenza di genere è particolarmente sentito nelle nostre comunità, che non sono certo immuni da episodi che non possono non preoccupare. L'appuntamento di quest'anno, oltretutto, arriva in un clima particolare, visti gli scandali esplosi prima negli Usa e poi in molti altri Paesi, compresa l'Italia, nel mondo dello spettacolo in merito alle molestie subite da un numero davvero significativo di donne.

IL FENOMENO.

"La giornata contro la violenza di genere – dichiarano AlessandraStivali della Cgil, Francesca Pizzo della Cisl e Riccardo Dal Lago della Uil – è un'occasione propizia anche per porre l'attenzione sul tema delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro, fenomeno purtroppo ancora poco emerso ed in crescita rispetto alle statistiche, che ci dicono che il 2,5 per cento delle violenze avviene a causa di colleghi/datori di lavoro. Questa, però, è solo la punta dell'iceberg".

L'OBIETTIVO.

"Cgil, Cisl e Uil - proseguono i sindacalisti - sono sempre più impegnati nell'opera di prevenzione e nella tutela e sostegno alle lavoratrici vittime di abusi. Siamo però costretti a denunciare la scarsa consapevolezza del fenomeno e i pochi accordi ad oggi sottoscritti per la prevenzione e il contrasto. Se così non fosse non saremmo di fronte ai numeri drammatici denunciati dal Presidente dell'istat Alleva lo scorso settembre in un'audizione parlamentare: 9 donne su 100 nel corso della loro vita lavorativa sono oggetto di molestie o di ricatti a sfondo sessuale; dei 76.000 tentativi di stupro, di cui alcuni purtroppo consumati, appena lo 0,5% viene denunciata alle forze dell'ordine; l'11% delle vittime licenziate; il 34% cambia volontariamente lavoro o rinuncia al percorso di carriera. Se applichiamo la media nazionale alla nostra provincia, considerato che le donne padovane che lavorano sono circa 163.000 (dati Istat 2016), stiamo parlando di migliaia di donne a rischio. Solo nel 2017 il sindacato ha seguito almeno 20 casi di molestie, che sono sfociati in vertenze. Sono molte di più le segnalazioni, non classificabili come vertenze, ma che danno comunque il senso di un fenomeno purtroppo in espansione".