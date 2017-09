Carrozzina prende velocità a Cortina e sbalza a terra l'anziana: morta 97enne padovana

Le è stata fatale la caduta dalla carrozzina scappata alla badante mentre erano in vacanza nella perla delle Dolomiti. Non ce l’ha fatto l’87enne padovana che è scivolata a Cortina. Flores Tretti è morta all’ospedale San Martino di Belluno, dove era stata trasportata per le gravi lesioni riportate durante l’incidente.

DISCESA FATALE.

L’anziana nei giorni scorsi era in compagnia della badante quando la carrozzina è partita finendo in una scarpata: il mezzo senza controllo e favorito dalla pendenza, ha preso velocità e dopo trenta metri è volato su prato. Flores è stata sbalzata a terra riportando diverse lesioni. All’inizio era cosciente, poi nelle ultime ore le sue condizioni erano gravemente peggiorate. Nonostante gli immediati soccorsi e l’elitrasporto la donna non ce l’ha fatta. Sulla dinamica dell’incredibile incidente stanno indagando i carabinieri di Cortina. La donna era residente in centro storico a Padova in via Prati.