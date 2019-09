Flormart: accanto alle piante e ai fiori anche le eccellenze in tavola

Quattro campioni del mondo firmano altrettanti cooking show al Flormart, il salone internazionale del florovivaismo che apre giovedì 26 settembre a PadovaFiere. Nello stand al Padiglione 14 Coldiretti Padova propone, in collaborazione con Appe, l’Associazione provinciale pubblici esercizi di Padova, quattro appuntamenti del gusto con i campioni del mondo in altrettante specialità, per portare un “assaggio di eccellenze” alle migliaia di visitatori e ai numerosi buyer esteri del Flormart.

Gianni Calaon

Ad aprire le danze sarà Gianni Calaon, quattro volte campione del mondo della pizza (26 settembre dalle 13 alle 14.30) e titolare di “Emozioni in pala” ad Albignasego e “Rivoluzione pizza” a Padova, con tre cialde di pizza a base di prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare. Ecco allora la pizza alla curcuma farcita con baccalà mantecato, quella all’alga spirulina farcita con crema di cannellini, cozze mitilla, chips di patata viola e poi la pizza classica farcita con crema di formaggi (stracchino, Asiago, Montasio), polline, fiori eduli, miele.

Samuele Ambrosi

Quindi sarà la volta del barman Samuele Ambrosi (giovedì 26 dalle 15 alle 17) del Cloakroom Cocktail Lab a Treviso con tre drink originali, dal gusto e dai profumi unici. Già i nomi stessi sono un programma. “Indigo Julep”: Mandorla Nardini, Acqua di Cedro Nardini, Oleo Saccharum, Foglie di menta fresca, infusione a freddo di Butterfly Pea Tea, drop bitter aromatico agrumi. “Electric Daiquiri”: un drink in perfetto stile daiquiri, tradotto in rum sour, solo che il rum in questione viene messo in infusione con un particolare fiore che si chiama “button sechuan” caratteristico per avere la particolarità di “anestetizzare” la lingua grazie all’alto contenuto di peperina e ad altre sostanze anestetiche. Per finire lo “spritz insolito”, una sorta di spritz dove viene utilizzato, al posto del noto Aperol, un cordiale all’ortica con sentori di anice stellata ed aroma all’abete rosso.

Antonio Mezzalira

Antonio Mezzalira (venerdì 27 dalle 13.30 alle 15.30) della Gelateria Golosi di Natura a Gazzo Padovano proporrà una selezione di tre gelati artigianali, uno allo zafferano di montagna con mandole caramellate, uno all’elicriso con limone amalfitano ed infine alla ricotta di Gazzo Padovano con cacao e fiori eduli.

Luigi Biasetto

Il pasticcere Luigi Biasetto (venerdì 27 dalle 16 alle 17.30) dell’omonima pasticceria di Padova presenta “Cioccolatini & vaniglia”. Su centinaia di categorie botaniche di orchidee, solo tre permettono di avere un fiore che darà vita ad un frutto dalle caratteristiche aromatiche uniche, per l’appunto la vaniglia che, grazie alla presenza di vanillina, stimola le ghiandole salivari, motivo per cui può essere considerata un ottimo digestivo. Il Maestro Biasetto parlerà di tutte le caratteristiche, proprietà e gli usi della vaniglia, che spaziano dall’uso generico aromatico, alla cosmesi, fino alla pasticceria.

Appe

«Non capita tutti i giorni di poter beneficiare della presenza di ben 4 campioni del mondo di 4 diverse specialità gastronomiche - afferma Filippo Segato, segretario dell’Appe - che hanno elaborato delle proposte di altissima qualità, in linea con il tema “vegetale” della fiera. È un orgoglio per APPE poter vantare tali personalità tra i propri associati e sicuramente un’occasione da non perdere per i visitatori di Flormart». «L’eccellenza in tavola, rappresentata dai quattro campioni, incontra l’eccellenza delle materie prime - aggiunge Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - frutto del lavoro e dell’impegno di tante nostre aziende agricole. Ospitiamo volentieri questa iniziativa che farà conoscere anche agli ospiti internazionali il meglio del “made in Padova”».