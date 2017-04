Camposampiero, Fonderia Anselmi: lavoratori usati per il presidio ambientale del depuratore

"È stata individuata, con la collaborazione di tutti, una buona soluzione". Commenta così, l’assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato, il provvedimento adottato venerdì dalla giunta regionale, con il quale, per evitare rischi all’ambiente e ai cittadini veneti, la Regione si incarica di realizzare un progetto di presidio ambientale nell’azienda Fonderia Anselmi spa di Camposampiero, che è in liquidazione e concordato preventivo, in considerazione del fatto che qui si trova un impianto di depurazione che deve essere mantenuto in esercizio.

PRESIDIO AMBIENTALE DEL DEPURATORE. "I fondi per integrare l’indennità di cassa integrazione e incentivare i lavoratori a prestare l’attività di presidio - sottolinea Marcato - sono garantiti dai capitoli di bilancio del mio assessorato. Non posso quindi che esprimere la mia soddisfazione per come la Regione ha lavorato velocemente e per la collaborazione con gli assessori Donazzan e Bottacin, per consentire ai lavoratori della Fonderia Anselmi di superare questo periodo di cassa integrazione fino a quando questa importante realtà produttiva del padovano non sia affidata a una nuova impresa".

IMPIEGATI I LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE. "L’azienda, infatti, nella situazione attuale di concordato preventivo e in liquidazione, non ha risorse per garantire l’attività di controllo, sicurezza e mantenimento degli impianti. La Regione - conclude l’assessore - ha perciò deciso di promuovere la realizzazione del presidio ambientale, in accordo con le organizzazioni sindacali e l’azienda, utilizzando gli stessi lavoratori della Fonderia Anselmi in cassa integrazione, che conoscono il sito industriale e hanno già svolto questo tipo di attività".