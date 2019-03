Forza Italia Giovani e l'iniziativa per la Città della Speranza

Alessandro Loddo, rappresentante del corso di studio magistrale "Scienze del governo e politiche pubbliche"- Forza Italia Giovani, ha raccontato di una iniziativa che ha coinvolto studenti universitari per la Città della Speranza.

Iniziativa

«Quale rappresentante del corso di studio magistrale "Scienze del governo e politiche pubbliche", ho deciso, presso il nostro dipartimento nella giornata di martedì 5 febbraio, di promuovere un'iniziativa di raccolata fondi benefica a favore della Città della Speranza con l'aiuto di altri studenti appartenenti ad altri corsi di laurea, tra tutti Daria Camporese ed Alberto Mantovan, studenti della triennale. La decisione è stata dettata dal fatto che, quali studenti di Scienze Politiche, abbiamo un obbligo morale nel conoscere e nel far conoscere una Fondazione che ogni giorno si impegna nell'aiuto di chi è meno fortunato rispetto a noi».

Banchetto

«Attraverso il banchetto abbiamo avuto l'occasione di mettere al corrente i nostri colleghi del fatto che, a poca distanza dalla nostro dipartimento, esiste il più grande centro di ricerca sulle malattie infantili d'Europa che ha l'unico scopo di dare un futuro a questi piccoli pazienti e, i tanti studenti che sono venuti a trovarci al banchetto, sono rimasti colpiti da tutto ciò. Con l'occasione ci hanno mostrato la loro vicinanza ed il loro appoggio anche diversi giovani impeganti in politica, tra questi Davide Peron (Forza Italia) e Riccardo Michelazzo (Lega- Rappresentante del corso di laurea “Diritto dell'Economia”)».

Città delle speranza

«A seguito dell'iniziativa, nella mattinata del 19 marzo,siamo stati ospitati - spiega ancora - all'interno dell'Istituto per visitarne i laboratori e per conoscere una parte del personale che vi lavora all'interno.Senza trascurare il ruolo del personale medico invidiabile in tutto il mondo come quello che vi è all'interno, vedere all'opera dei giovani ricercatori nostri coetanei, impegnati ogni giorno per una causa così importante, ci ha fatto riflettere, prima ancora che da studiosi delle politiche pubbliche, sul ruolo fondamentale che possiamo ricoprire noi giovani. La Città della Speranza ha mostrato negli anni dei progressi incredibili nel salvaguardare la salute dei piccoli bambini e, anche per questo, riteniamo che sia essenziale e doveroso, a prescindere dallo schieramento politico dell'attuale governo e di quelli che verranno, investire nella rierca ed aiutare questo tipo di Fondazioni.

Con l'occasione abbiamo donato il ricavato raccolto che contribuirà alla diagnostica avanzata delle leucemie. Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Antonella Viola, direttore scientifico dell'Irp, e alla Dott.ssa Elena Trentin, addetta all'ufficio stampa dell'Irp. Entrambe hanno creduto fin da subito nella nostra iniziativa, la quale senza di loro non sarebbe mai stata possibile».