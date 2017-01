Non vuole più uscire con lui e la ricatta con le foto hot: 30enne denunciato per estorsione

Sabato mattina, i carabinieri di San Martino di Lupari hanno arrestato per tentata estorsione un 30enne di Cittadella. L'uomo aveva ricattato una 27enne con delle foto "piccanti" che le aveva scattato.

DENUNCIATO. L'uomo aveva conosciuto la ragazza su Instagram e i due si erano visti per un rapporto sessuale; nei giorni seguenti, il 30enne continuava a pressare telefonicamente la giovane per avere nuovi incontri. Così, visto che quest'ultima rifiutava, ha deciso di ricattarla con delle foto che la ritraevano nuda. Se la 27enne non avesse accettato la sua richiesta, lui avrebbe pubblicato in rete le immagini. Allertati dalla giovane, i carabinieri hanno perquisito la casa del 30enne e hanno sequestrato il cellulare nel quale erano salvate le foto compromettenti.