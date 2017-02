Maxi foto della ex fidanzata nuda per le strade: indagano i carabinieri

Le fotografie sexy non le aveva mai cancellate dallo smartphone. Così ha deciso di tirarle fuori e usarle nel peggiore dei modi, per svergognare la ex fidanzata in pubblico. Protagonisti della vicenda sono un 60enne di Mestre, in provincia di Venezia, e una donna di 34 anni, cubana di origini e residente al momento in zona Camposampiero. Lui, che non si è rassegnato alla fine della loro storia d'amore, lo scorso autunno ha stampato diverse copie di una foto che ritrae lei nuda, in formato poster 60 per 100, e le ha affisse in varie zone del Miranese. Luoghi che la donna frequenta per motivi di lavoro. Lo riporta Il Gazzettino.

PERSECUTORIO. Non si tratterebbe, oltretutto, dell'unico episodio a carattere persecutorio. I due avevano convissuto durante la loro relazione, poi la storia era terminata. Da allora lui aveva tentato in tutti i modi di riconquistarla, passando velocemente alle molestie: telefonate, messaggi, appostamenti. Infine l'insano gesto dei poster esposti sui muri. Le maxi foto erano state notati da alcuni colleghi della donna, che avevano strappato i manifesti. Questi però erano riapparsi la notte successiva e poi ancora, per circa un mese.

DENUNCIA.La donna ha sporto denuncia ai carabinieri e il gip della Procura di Venezia ha disposto delle misure cautelari nei confronti del presunto stalker, che per un periodo è stato costretto agli arresti domiciliari. Ora è in libertà ma per lui resta il divieto assoluto di avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata.