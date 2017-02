Arrestati i "fratelli dello spaccio": in casa tenevano marijuana, hashish e 7100 euro

Un’impresa a conduzione familiare, due fratelli che facevano affari insieme nello spaccio di droga. Entrambi però sono finiti ai domiciliari dopo l’arresto dei carabinieri.

Tutto era partito un mese fa, il 4 gennaio, quando a Carmignano di Brenta, durante lo svolgimento di un servizio di prevenzione esterna, i militari dell'Arma avevano fermato e perquisito tre giovani a bordo di un’ auto.



INDAGINI. All’interno era stata trovata una modica quantità di sostanza stupefacente, per il cui possesso venivano segnalati alla prefettura di Padova ed al cui conducente veniva ritirata la patente di guida per droga. Erano scattati degli accertamenti per andare a fondo sulla provenienza della droga ed accertare chi fosse il fornitore. Dopo settimane di indagini i militari sono risaliti al pusher e hanno chiesto alla procura della Repubblica di Vicenza l’emissione di un decreto di perquisizione dell’abitazione di un bassanese di 20 anni residente in città.



ARRESTI. Sabato pomeriggio, insieme al personale del nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, nel Vicentino, e con l’unità antidroga del nucleo Cinofili di Torreglia è stata data esecuzione al provvedimento. L’attività condotta ha portato all’arresto dell'uomo, volto noto alle forze dell’ordine, e del fratello convivente di 19 anni in quanto nella loro abitazione sono stati trovati 260 grammi di sostanza stupefacente tipo marjuana, 10 grammi di hashish, 3 bilancini per la pesatura e 7.100 euro in contanti provento di attività di spaccio pregressa. Entrambi sono stati arrestati.