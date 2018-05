Fratelli d'Italia: "Le donne pagano un prezzo elevato complici stereotipi e luoghi comuni"

“La violenza contro le donne, i maltrattamenti famigliari e purtroppo l’omicidio per mano di compagni e mariti sono in costante crescita - dichiara Massimiliano Barison, portavoce di Fratelli d’Italia Padova - ma le denunce per tali abusi di genere risultano in stallo. Serve maggiore impegno istituzionale per una maggiore informazione, una puntuale formazione di personale specializzato, coinvolgendo sempre più le strutture sanitarie, collaborando con le forze dell’ordine e gli assistenti sociali.”

Dati

“Dall’inizio dell’anno gli omicidi di genere sono più di 30, dal 2000 ad oggi le donne vittime di omicidio volontario sono più di 3000 - dichiara Claudio Gori, componente del Direttivo provinciale padovano di FdI - e quasi sette milioni le donne che nel corso della loro vita hanno subito una qualche forma di abuso. La donna colpita dal compagno o dal marito non gode di sufficiente tutela, anzi - aggiunge - Barison - viene mancata di rispetto a causa di stereotipi, spesso colpevolizzandola per luoghi comuni.”

Le iniziative di Fratelli d'Italia

“Invito le forze di polizia, ASL, le pari opportunità anche del comune di Padova, oltre le associazioni di categoria a riunirsi per elaborare una rete di assistenza fattiva e non solo psicologica affinchè una donna, una mamma, una giovane ragazza non siano inconsciamente vincolate - puntualizza Barison - e condizionate da dipendenza economica. Fratelli d’Italia a Padova, nelle vesti del sottoscritto, si farà promotore di iniziative a tutela delle donne - conclude Barison - destinatarie di simili violenze, in ambito famigliare e professionale, affinchè a pagare il salato conto non siano esse con anche i propri figli, spesso testimoni innocenti di distorte realtà.”