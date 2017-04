Rubano la bici al "postino del pane" dell'Arcella e Fratelli d'Italia la ricompra

Padova, il "postino del pane" Tito Panizza derubato della bici

„Tito Panizza, il famoso "postino del pane" dell'Arcella, può continuare a sostenere le famiglie in difficoltà grazie ad una nuova bicicletta. E' andata a buon fine la raccolta fondi avviata da Fratelli d'Italia per aiutare l'anziano. Un mese fa, in via Buonarroti, Panizza si è visto rubare la bicicletta che usava per distribuire i generi alimentari raccolti dagli esercizi commerciali del quartiere. va, il "postino del pane" Tito Panizza derubato della bici

“Per la sua attività solidale, due anni fa l'uomo ha ricevuto il Premio Sant'Antonio. La bici è stata consegnata a Panizza lunedì mattina nella sede dello sportello "Fratelli d'Italia - Sos Cittadino" di piazzetta Buonarroti a Padova.

trebbe interessarti: http://www.padovaoggi.it/cronaca/postino-pane-padova-tito-panizza-furto-bici-pasquetta-2017.html

Padova, il "postino del pane" Tito Panizza derubato della bici

„Padova, il "postino del pane" Tito Panizza derubato della bici

„ERA GIÀ SUCCESSO DUE ANNI FAressarti: http://www.padovaoggi.it/cronaca/postino-pane-padova-tito-panizza-furto-bici-pasquetta-2017.html

“trebbe interessarti: http://www.padovaoggi.it/cronaca/postino-pane-padova-tito-panizza-furto-bici-pasquetta-2017.html

LA RACCOLTA FONDI. "Padova è capace di grandi gesti di solidarietà e la piccola storia della bicicletta rubata a Tito Panizza lo conferma. In meno di una settimana siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari per regalare al "postino del pane" una bicicletta nuova". Ad annunciarlo l'ex assessore della Giunta Bitonci Marina Buffoni, che assieme a Gabriele Zanon, candidato come Marina Buffoni nelle fila di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative dell'11 giugno.

IL COMMENTO. "Tito Panizza si era rivolto alla nostra sede di Fratelli d'Italia - Sos cittadino in lacrime pochi giorni fa - spiega Marina Buffoni - gli avevano appena rubato la bicicletta in piazzetta Buonarroti, in pieno giorno. Abbiamo preso a cuore la storia di Tito, persona generosa, premiato anni fa per il suo impegno a favore dei più deboli. Abbiamo lanciato una sottoscrizione e nel giro di pochi giorni abbiamo potuto acquistare la bicicletta che gli consegneremo domani. Padova ha un grande cuore e le persone come Tito meritano di poter girare tranquillamente nel proprio quartiere senza il timore di venire derubati".