Frazione Frapiero, Agna: danneggiati dosso e manto stradale. Appello al responsabile

Dosso danneggiato, il 13 agosto scorso, in frazione Frapiero.

L'amministrazione contrariata

E' molto contrariato, il sindaco Piva: "Abbiamo ricevuto la segnalazione dei residenti, ma non sappiamo chi abbia causato il danneggiamento. Posso pensare sia un errore di manovra da parte di un mezzo agricolo, faccio fatica a pensare che qualcuno lo possa aver fatto appositamente. In ogni caso ho lanciato un appello anche su FB affinché l'autore del danno si metta in contatto con i ns uffici in modo da poter coprire i costi con l'assicurazione del mezzo. Può utilizzare l'email (sindaco@comune.agna.pd.it) o telefonare al numero 049-5381190. Ritengo che lavorando e circolando per le strade un danno per errore si possa anche fare, ci mancherebbe, ma non presentarsi in comune per risolvere il problema sia da irresponsabili. Lancio un appello alla coscienza di chi ha rovinato il dosso, affinché si rivolga in Municipio".

FB

Qualche ora dopo averlo sentito, il primo cittadino di Agna ha fatto anche un post sul suo profilo personale FB, rivolgendosi al resposabile e facendo chiaramente trasparire che ha tutte le intenzioni di trovarlo e rintracciarlo, se non si presenta lui prima.