"Friday for Future": settemila in piazza per il clima, è la mattina del grande corteo

Partirà verso le 10 il corteo che aderisce a "Friday for future" lo sciopero globale per sensibilizzare sui temi del clima. A Padova la manifestazione si snoderà dalla stazione fino a Prato della Valle. Sono attese almeno settemila persone, per lo più giovani e studenti. Proprio gli alunni delle superiori oggi sono "esonerati" dal Ministero a portare una giustificazione se saltano le lezioni dato che scenderanno in piazza anche molti professori. Per il comune di Padova ha già dato l'adesione l'assessore Chiara Gallani mentre il sindaco Sergio Giordani, pur sostenendo i prinicipi della giornata, non potrà essere del corteo per impegni istituzionali pregressi.