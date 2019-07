Frode fiscale per oltre 45 milioni nei crediti agli organi di ricerca: 3 padovani nei guai

Un'evasione fiscale per decine di milioni di euro è stata fatta emergere dalla procura di Padova che ha indagato quattro persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Circa 250 aziende in tutto il territorio nazionale sarebbero inquisite per una colossale evasione fiscale.

Detrazioni fiscali

Al centro del meccanismo messo a segno dai quattro, tre padovani e un cittadino austriaco titolari della società Eidon Lab di Ponte di Brenta, ci sarebbero le detrazioni fiscali per la ricerca scientifica che sarebbero state approvate dal decreto legge del maggio del 2011. Stando alle indagini la società di Ponte di Brenta avrebbe dovuto implementare con la ricerca i prodotti acquistati dalle diverse ditte le quali potevano scaricare il costo di acquisto del macchinario. Stando agli ispettori dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle Entrate la Eidon non avrebbe aggiunto nulla di scientifico al prodotto delle aziende, guadagnando però il 20% sui macchinari. Per contro le aziende avrebbero scaricato indebitamente il costo dei loro acquisti, di qui il sospetto che il tutto sia stato costruito ad arte.

Duecento province coinvolte