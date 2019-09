Frontale tra due auto sotto la pioggia: intervengono i pompieri per salvare i feriti

Un incidente tra due automobili si è verificato a Loreggia nella serata di domenica. Stando ai testimoni le due utilitarie si sarebbero scontrate in località Boscalto durante un forte temporale.

L'incidente

Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno aiutato i feriti a uscire dagli abitacoli oltre al personale medico del Suem 118 che ha preso in consegna le persone coinvolte per trasportarle in pronto soccorso. Si tratta di due giovani, un 28enne e un 33enne, entrambi sottoposti ad accertamenti medici ma che non avrebbero riportato traumi preoccupanti.