Frontale nella notte tra due automobili sul cavalcavia San Marco: tre persone ferite

Frontale tra due auto nella serata di lunedì a Padova sul cavalcavia San Marco. Tre le persone rimaste ferite.

L'incidente

La notte tra lunedì e martedì, all'1.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti sul sovrappasso per lo scontro tra due auto: tre feriti. La squadra dei pompieri della centrale ha messo in sicurezza le vetture ed estratto una persona, rimasta incastrata, mentre le altre due sono riuscite a venire fuori autonomamente. Tutti e tre i feriti sono stati assistiti dal personale del suem 118 e portati in ospedale per ulteriori controlli. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.