La polizia locale sequestra frutta ad un ambulante abusivo, donata agli Antoniani

Venerdì pomeriggio la Polizia Locale della Federazione ha provveduto a consegnare alla casa di spiritualità dei Santuari Antoniani di Camposampiero diverse cassette di arance, mandarini, mandorle, noci e castagne.



Tutta merce che pochi giorni prima gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana avevano provveduto a sequestrare ad un commerciante ambulante a Massanzago. L'uomo, originario del napoletano, era stato sorpreso durante un controllo a vendere frutta fresca e secca senza alcuna autorizzazione, per cui è stato sanzionato per oltre 5.000 euro e tutta la merce in vendita è stata sequestrata, come prevede la legge per il commercio abusivo. Il 30enne napoletano si è giustificando dicendo che era venuto occasionalmente per sostituire un amico in possesso di regolare licenza. Nel caso che le cose sequestrate possano alterarsi o deteriorarsi, l'autorità procedente deve poi precedere alla loro immediata distruzione o alienazione. Il Comandante Water Marcato ha deciso così, visto che gli alimenti erano in buona condizione ed idonei al consumo, di devolvere il tutto ai frati della casa di spiritualità. Un gesto di solidarietà che i santuari antoniani hanno gradito.